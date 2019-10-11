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11.10.19 10:25
Около 100 воздушных целей уничтожили зенитчики Каспийской флотилии вместе с авиацией ЮВО
"Зенитчики Каспийской флотилии совместно с экипажами самолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа в ходе учения уничтожили порядка 130 воздушных целей. Военнослужащие выполнили обнаружение, захват воздушных целей условного противника, задействовав системы противовоздушной обороны боевых кораблей в пунктах базирования успешно отразили условный массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) "противника", выполнив более 50 различных нормативов", - говорится в сообщении.
Особое внимание при отработке боевых упражнений расчетов кораблей и экипажей авиации было уделено сокращению командирами расчетов времени на принятие решения, а также действиям военнослужащих при МРАУ.
Всего в тренировке было задействовано более 10 кораблей КФл, в том числе ракетные корабли "Татарстан", "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Волгодонск, "Астрахань" и "Махачкала", а также наземные и корабельные средства ПВО.
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