Около 100 воздушных целей уничтожили зенитчики Каспийской флотилии вместе с авиацией ЮВО

11.10.19 10:25

© РИА Новости. Денис Абрамов

11 октября. Interfax-Russia.ru - Более 10 кораблей Каспийской флотилии приняли участие в обнаружении и уничтожении воздушных целей условного противника в рамках учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Зенитчики Каспийской флотилии совместно с экипажами самолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа в ходе учения уничтожили порядка 130 воздушных целей. Военнослужащие выполнили обнаружение, захват воздушных целей условного противника, задействовав системы противовоздушной обороны боевых кораблей в пунктах базирования успешно отразили условный массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) "противника", выполнив более 50 различных нормативов", - говорится в сообщении.

Особое внимание при отработке боевых упражнений расчетов кораблей и экипажей авиации было уделено сокращению командирами расчетов времени на принятие решения, а также действиям военнослужащих при МРАУ.

Всего в тренировке было задействовано более 10 кораблей КФл, в том числе ракетные корабли "Татарстан", "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Волгодонск, "Астрахань" и "Махачкала", а также наземные и корабельные средства ПВО.