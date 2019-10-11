В Республике Алтай до конца года подключат к интернету 70 соцучреждений

11.10.19 10:28

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 октября. Interfax-Russia.ru - В нескольких десятках школ, ФАПов и пожарных постов Республики Алтай до конца года появится интернет, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона со ссылкой на главу правительства республики Олега Хорохордина.

"Мы вошли в число 14 пилотных регионов, где за три года по нацпроекту "Цифровая экономика" к интернету будут подключены все ФАПы, школы, пожарные посты. За это же время обеспечим устойчивым сигналом сотовой связи населенные пункты с численностью от 100 человек. В остальных создадим точки доступа к услугам связи и досрочно завершим проект устранения цифрового неравенства", - цитирует пресс-центр Хорохордина.

Отмечается, что до конца года интернет появится уже в 70 социально значимых объектах по всей республике. В список входят 30 школ, 33 фельдшерско-акушерских пункта, пять пожарных постов и две сельские администраци.

Всего в течение 2019-2021 годов ПАО "Ростелеком" предстоит подключить 269 социально значимых объектов на территории всех районов в Республике Алтай.