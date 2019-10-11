"Победа" хочет взыскать с "Кольцово" расходы за задержку рейсов после нештатной посадки Ан-12

11.10.19 10:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" хочет взыскать с екатеринбургского аэропорта "Кольцово" расходы за задержку рейсов после нештатной посадки в аэропорту самолета Ан-12, которая произошла накануне.

"Компания планирует взыскать с аэропорта "Кольцово" все вынужденные расходы за задержку рейсов 10 октября. Два рейса "Победы" были задержаны более чем на 7 часов каждый. Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы", - сообщил "Интерфаксу" источник в "Победе".

Представитель "Победы" подтвердил, что авиакомпания планирует взыскать расходы с "Кольцово". Комментарием аэропорта агентство пока не располагает.

Как сообщалось, аэропорт Екатеринбурга в четверг из-за нештатной посадки самолета одной из силовых структур временно приостановил прием и отправку самолетов. Некоторые воздушные суда, летевшие в Екатеринбург, сели в Челябинске, Тюмени и Перми. По данным информированного источника, аварийную посадку совершил самолет Ан-12, на борту которого находилось до 20 человек. Никто не пострадал.