Протяженность линий Московского метрополитена к 2024г достигнет 574 км

11.10.19 10:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 октября. Interfax-Russia.ru - К 2024 году протяженность Московского метрополитена увеличится до 574 километров, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".

"К 2024 году протяженность линий Московского метрополитена увеличится до 574 километров, а количество станций возрастет до 310. Еще 66 километров линий и 26 станций мы намерены построить до 2027 года", - отметил Бочкарев.

По его словам, общая протяженность линий наземного и подземного метро в Москве, включая МЦК и МЦД, достигнет к 2024 году 1000 км.

Бочкарев также сообщил, что Солнцевскую линию метро к 2022 году планируется продлить до аэропорта "Внуково". По его словам, новая станция метро рядом с аэропортом улучшит транспортное сообщение близлежащих населенных пунктов.