Глава Хакасии заявил о недовольстве жителей тарифами на вывоз мусора

11.10.19 10:50

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Хакасии не удовлетворено работой регионального оператора по вывозу мусора "Аэросити-2000" и намерено привлечь компанию к ответственности за неисполнение обязательств, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Идут массовые жалобы населения, люди относятся отрицательно к деятельности организации. Оплата за вывоз мусора выросла, а качество услуги не улучшилось. Если проанализировать статистику, то раньше жалоб на вывоз мусора было меньше. Ситуация, когда вдоль дорог лежит мусор и возникают стихийные свалки, недопустима", - цитирует пресс-центр слова главу региона Валентина Коновалова.

Глава региона подчеркнул, что оператор до сих не представил властям инвестиционную программу в области обращения с ТКО, не обеспечил работу мусороперегрузочных станций и не зашел на большую часть сельских территорий.

"Эти проблемы требуют незамедлительного решения. В ближайшее время "Аэросити-2000" должна выйти на качественно новый уровень работы и исполнить все обязательства перед населением. В противном случае правительство республики будет инициировать применение к компании мер ответственности за неисполнение взятых обязательств", - подчеркивается в пресс-релизе.

В свою очередь оператор намерен построить на ряде территорий мусоросортировочные заводы, а также четыре мусороперегрузочные станции. В частности, размещение сортировочного центра в Абакане идет вразрез с региональным законодательством.