Защита просит Генпрокуратуру передать "дело Голунова" ФСБ

11.10.19 10:53

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 октября. Interfax-Russia.ru - Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру РФ с жалобой на бездействие должностных лиц Главного следственного управления СК РФ.

"В обращении мы просим для объективного и более эффективного расследования передать материалы дела для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление "М" ФСБ России", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Он пояснил, что обращение в ГП обосновано "бездействием следователей и волокитой проводимой сотрудниками СК уже несколько месяцев проверки", на протяжении нескольких месяцев они не принимают никакого решения в отношении полицейских, возможно подбросивших журналисту наркотики.

При этом, сказал Бадамшин, сам Голунов в ходе следственных действий в СК "подтвердил свои показания о преступлениях, совершенных сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве".

В частности, Голунов заявлял, что "полицейские необоснованно применили к нему спецсредства, наносили удары по лицу и частям тела, а также подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру с целью уголовного преследования лица, заведомо непричастного к преступлению".

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально расследованием "дела Голунова" занималось Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы, однако в день избрания журналисту меры пресечения оно было передано в главк столичной полиции, который и прекратил преследование журналиста.

После освобождения Голунова, как рассказывал "Интерфаксу" его адвокат, представляющий "Правозащиту Открытки" Сергей Бадамшин, дело осталось в МВД "с соответствующим оперативным сопровождением". В его рамках, пояснял защитник, фактически проводилась проверка действий сотрудников полиции, задерживавших журналиста, для дальнейшей передачи материалов в СК.

В июле Генпрокуратура РФ передала расследование "дела Голунова" в СКР.

Спустя три месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки.