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11.10.19 11:07

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки в Саратове

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
11 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи-криминалисты из Москвы окажут помощь в расследовании убийства девочки, чье тело было обнаружено прошедшей ночью в Саратове, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки и максимально оперативного закрепления", - говорится в сообщении.

В СКР уточнили, что ход расследования уголовного дела поставлен Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате.

В свою очередь житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны.

"Ввиду сложившегося резонанса мы должны <...> требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей", - говорится в петиции.

За несколько часов под обращением подписались около 13 тыс. человек.

Возвращения смертной казни за убийство детей потребовали также депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков. Свое мнение они озвучили в своих официальных пабликах в соцсетях.

Саратовцы несут цветы к дому на улице Высокая, где жила погибшая девочка. У подъезда лежат букеты роз, сообщают в соцсетях.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что задержан подозреваемый в убийстве девочки, которая пропала 9 октября по дороге в школу. Ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в гаражах в Кировском районе города.

По информации источника, на месте обнаружения тела ребенка собрались несколько сотен человек, они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного.

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