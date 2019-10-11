Путин: Россия будет создавать свои РСМД

11.10.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 октября. Interfax-Russia.ru - Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, раз они появились у США, заявил президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в пятницу.

"Я направил соответствующее обращение к главам государств многих стран мира, мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились", - сказал Путин, выступая на Совете глав государств СНГ.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва обеспокоена планами США по размещению РСМД в азиатском регионе, поскольку эти ракеты смогут достигать российской территории.

"США вышли из РСМД и через три месяца испытали (ракету). Это совсем нехорошо, имея в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать их и в Азии - ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", - сказал Путин.

"Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому, что это и нас касается", - подчеркнул президент РФ.

"Будем смотреть, конечно, где конкретно будут устанавливать, но это будет достигать российской территории", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что неопределенность вокруг продления другого российско-американского документа - Договора о СНВ - также ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности, к тому же подталкивает к разворачиванию гонки вооружений.

"Сохраняется неопределенность и вокруг судьбы истекающего в феврале 2021 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор СНВ-3. До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать", - заявил Путин.

Насколько понимают в Москве, продолжил он, "внутри администрации идут споры, кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями".

"Это создает тоже элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений", - сказал Путин.

Это, подчеркнул российский лидер, "очень плохо".

Ухудшит ситуацию с глобальной безопасностью и размещение оружия в космосе, уверен российский президент.

"Размещение оружия в космосе чрезвычайно, еще хуже, чем ракеты средней дальности в Европе, еще больше ухудшит ситуацию в сфере безопасности в мире", - сказал Путин.

"Дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы, в конце концов. Подлетное время поражения соответствующих объектов составит 5-7 минут", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул также, что серьезную угрозу представляет и сложность управления подобными комплексами. "Ведь управлять такими системами непросто в космическом пространстве. Возможны технологические сбои, все что угодно", - сказал Путин.

"Поэтому такое отношение, как минимум, беспечное, к вопросам безопасности, не буду употреблять крепких выражений, не радует", - добавил президент РФ.