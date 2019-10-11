Четверо жителей Тюмени осуждены за многомиллионные аферы с квартирами

11.10.19 11:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени вынес приговор четырем местным жителям, среди которых два юриста и адвокат, по делу о многомиллионных мошенничествах с жильем, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, подсудимые признаны виновными по ряду статей УК РФ, в том числе по чч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Троих суд приговорил к лишению свободы на сроки 5 и 6 лет колонии общего режима, еще одна фигурантка дела получила два года условно.

Кроме того, суд удовлетворил иски администрации Тюмени о возмещении ущерба на общую сумму более 15 млн рублей.

В ходе следствия выявлено 20 хищений квартир и одного нежилого помещения. Общая сумма ущерба составила более 38 млн рублей.

Так, если квартира была муниципальной, то сообщники подыскивали фиктивных сожителей или сожительниц и инициировали в суд обращение о признании их членом семьи покойного и заключении договора соцнайма. После этого квартиру приватизировали и продавали.

"В случае, когда квартира была в собственности покойного, то злоумышленники от имени умершего заключали договор купли-продажи с подставным лицом, а потом жилье еще раз перепродавали", - отмечается в сообщении.

Также были выявлены случаи переоформления жилых и нежилых помещений с помощью незаконного инициирования в судах исков о признании за подставными лицами права собственности, затем эти объекты перепродавалась.