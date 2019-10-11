Перспективные места для экологического туризма определят в Хабаровском крае

11.10.19 12:12

© РИА Новости. Игорь Онучин

11 октября. Interfax-Russia.ru - Агентство инвестиций и развития Хабаровского края намерено определить наиболее привлекательные места для развития экологического туризма, сообщается на сайте агентства.

"В рамках развития туристического потенциала и привлечения инвесторов в развитие экологического туризма на территории Хабаровского края краевое Агентство инвестиций и развития проводит опрос", - говорится в сообщении.

Любой желающий может направить в агентство предложения с указанием наиболее красивых и интересных мест. Результаты опрос опубликуют на сайте агентства

Отмечается, что Хабаровский край посещают все больше туристов. Так, совсем недавно в регионе гостили представители крупнейших туроператоров Германии, которые прибыли на Дальний Восток ознакомиться с туристическими возможностями региона.

"Многообразная природа края определяет особую популярность экотуризма. Наибольший интерес представляют сплавы по многочисленным горным рекам, маршруты приключенческого и рыболовного туризма", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, по итогам прошедшего пятого Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории ДФО.