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11.10.19 12:21

Следователь УМВД Поморья получил 18 лет колонии за взятку и нападение на ФСБ

© РИА Новости. Евгений Одиноков
11 октября. Interfax-Russia.ru - Архангельский областной суд в пятницу вынес приговор бывшему сотруднику следственного управления УМВД Поморья Игорю Дерецу по делу о получении взятки 3,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, при задержании Дерец оказал сопротивление двум сотрудникам ФСБ.

"Умышленно, в целях воспрепятствования их законной деятельности и убийства нанес одному не менее 11 ударов ножом в ногу, лицо и туловище, а другому - не менее трех ударов ножом в грудь и живот, а также левое бедро, причинив потерпевшим вред здоровью, соответственно, небольшой и средней тяжести", - говорится в сообщении.

Суд признал Дереца виновным в получении взятки в особо крупном размере и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 6 ст. 290 и ст. 317 УК РФ).

"За эти преступления Дерецу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года, с лишением специального звания "майор юстиции" с ограничением свободы на 1,5 года", - отмечается в сообщении.

После вступления приговора в законную силу Дерец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось, Дерец возглавлял следственную группу по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. С января по декабрь 2018 года он неоднократно требовал от одного из подозреваемых по делу передать взятку 3,5 млн рублей за прекращение уголовного преследования. Следователь был задержан при получении части взятки сотрудниками ФСБ.

Кроме того, начальник УМВД России по Архангельской области получил прокурорское представление "в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике коррупционных проявлений".

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