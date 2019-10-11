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11.10.19 12:27
Крым предлагает потратить около 17 млрд руб. на строительство и ремонт объектов энергетики
"Совет министров Республики Крым направил на рассмотрение в Минэнерго России свои предложения, включающие 52 мероприятия по строительству и реконструкции ВЛ и ПС напряжением 35 и 110 кВ в 2020-2023 годах, на общую сумму 16,7 млрд рублей, а также мероприятие по оформлению земельных участков, линейных объектов и объектов недвижимости ГУП "Крымэнерго" на общую сумму 2,5 млрд рублей", - цитирует Черезова пресс-служба Минэнерго РФ в четверг вечером.
Черезов добавил, что правительство Севастополя подготовило предложения, предусматривающие строительство 10-ти новых объектов энергоснабжения на общую сумму 5,7 млрд рублей.
Заместитель министра энергетики РФ провел выездное совещание по вопросу подготовки предложений Крыма и Севастополя по мероприятиям модернизации и развитию электросетевого комплекса полуострова.
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