Минюст начал экспертизу приказа Минздрава о проверке водители на алкоголизм

11.10.19 13:00

© РИА Новости. Юрий Стрелец

11 октября. Interfax-Russia.ru - Минюст до конца этого года завершит правовую экспертизу приказа министерства здравоохранения об обязательном освидетельствовании кандидатов в водители на предмет злоупотребления алкоголем и наркотиками, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Приказ представлен на государственную регистрацию в Минюст России. В настоящее время проводится его правовая и антикоррупционная экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В ведомстве напомнили, что государственная регистрация осуществляется в срок до 20 рабочих дней с даты получения акта. "В случае необходимости срок государственной регистрации нормативного правового акта может быть продлен Минюстом до 40 рабочих дней", - говорится в пресс-релизе.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минздрав направил на регистрацию в Минюст приказ, который сделает обязательным для желающих получить водительское удостоверение (впервые или после лишения) тест на хронический алкоголизм (CDT - карбогидрат-дефицитный трансферрин), который сейчас проводится по желанию врача. Кроме того, врачи предложат на комиссии сдать мочу для экспресс-теста на наркотики: его будут проводить в течение двух часов с помощью полосок-индикаторов.

Опрошенные изданием эксперты опасаются, что юридическим последствием положительного теста на наркотики может стать направление данных в полицию для возбуждение административного дела за употребление наркотиков (ст. 6.9 КоАП, максимальная санкция - 15 суток ареста).