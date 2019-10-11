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11.10.19 13:11
Потепление до +15 ожидается в Москве
"Завтра теплый день, но дождливый: +10...12 градусов. А в воскресенье более сухо, но облачно, осадков будет меньше, температура поднимется до +12...14. Тем не менее, в субботу, и в воскресенье ожидается ветер до 15-17 м/с. Такая погода выше средних многолетних значений более чем на 4 градуса", - сказал Вильфанд в пятницу.
По его словам, начало следующей рабочей недели будет еще более теплым - во вторник и в среду столбики термометров в столице поднимутся до +15 тепла, причем из-за облаков выглянет солнце.
"Мы вернемся в погодный режим, более характерный для середины сентября. Погода будет отставать на месяц", - добавил метеоролог.
Тем не менее, потепление не будет долгим. Уже во второй половине рабочей недели будет резкое похолодание - до +5...8 днем и +1...4 ночью.
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