Потепление до +15 ожидается в Москве

11.10.19 13:11

© РИА Новости. Сергей Пятаков

11 октября. Interfax-Russia.ru - Теплые выходные и погожий понедельник ждут жителей Московского региона, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра теплый день, но дождливый: +10...12 градусов. А в воскресенье более сухо, но облачно, осадков будет меньше, температура поднимется до +12...14. Тем не менее, в субботу, и в воскресенье ожидается ветер до 15-17 м/с. Такая погода выше средних многолетних значений более чем на 4 градуса", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, начало следующей рабочей недели будет еще более теплым - во вторник и в среду столбики термометров в столице поднимутся до +15 тепла, причем из-за облаков выглянет солнце.

"Мы вернемся в погодный режим, более характерный для середины сентября. Погода будет отставать на месяц", - добавил метеоролог.

Тем не менее, потепление не будет долгим. Уже во второй половине рабочей недели будет резкое похолодание - до +5...8 днем и +1...4 ночью.