Музей деревянных скульптур откроется в парке "Рускеала" в Карелии

11.10.19 13:23

© РИА Новости. Игорь Подгорный

11 октября. Interfax-Russia.ru - Музей деревянной скульптуры "Обитель ангелов" откроется на территории горного парка "Рускеала" в Карелии 2 ноября.

Как сообщила "Интерфаксу" директор музея Ирина Солонович, основу экспозиции составляют деревянные работы, выполненные действующим чемпионом России по парковой скульптуре Александром Ивченко.

"В "Обители ангелов" два мира: мир ангелов и человеческий мир. Ангелы выполнены в человеческий рост. Люди гораздо меньше и условнее. В этом есть особый смысл. Зрители смогут взглянуть на все наши тревоги и волнения, горести и радости со стороны или даже "сверху вниз", - сказала Солонович.

По ее словам, в экспозиции представлены разные ангелы: ангел-мама, ангел-музыкант, ангел-хулиган с рогаткой, ангел-дворник, ангел-художница, ангел-рыбак и другие. "Людей около трех десятков. Здесь тоже представлены разные антитезы: молодость-старость, здоровье-немощь, богатство-бедность и так далее", - отметила директор музея.

Она подчеркнула, что самая большая (центральная) композиция занимает более 30 кв. метров и примерно 7,5 метров в высоту. Все скульптуры на 99% выполнены бензопилой. Солонович особо отметила, что техническое исполнение работ уникально и не имеет аналогов в мире.

Специально для размещения музея в парке будет установлен геокупол диаметром 15 метров и высотой 7,5 метров.

По информации пресс-службы правительства Карелии, в день открытия для посетителей музея выступят артисты Мариинского театра Андрей Покатов и Юлия Грехова. Также в этот день в "Рускеале" начнет работать световая инсталляция Мраморного каньона.

Горный парк "Рускеала" - единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Карелии. Основа комплекса - заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, признанный объект культурного наследия регионального значения.