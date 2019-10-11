Набраться терпения: авиасообщение между РФ и Грузией может вскоре возобновиться
  
Нештатная ситуация: ЧП на "Полиэф" занялись следователи
   
Утечка растет: данные 5 тыс. клиентов Сбербанка продали мошенникам
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
11.10.19 13:23

Музей деревянных скульптур откроется в парке "Рускеала" в Карелии

© РИА Новости. Игорь Подгорный
11 октября. Interfax-Russia.ru - Музей деревянной скульптуры "Обитель ангелов" откроется на территории горного парка "Рускеала" в Карелии 2 ноября.

Как сообщила "Интерфаксу" директор музея Ирина Солонович, основу экспозиции составляют деревянные работы, выполненные действующим чемпионом России по парковой скульптуре Александром Ивченко.

"В "Обители ангелов" два мира: мир ангелов и человеческий мир. Ангелы выполнены в человеческий рост. Люди гораздо меньше и условнее. В этом есть особый смысл. Зрители смогут взглянуть на все наши тревоги и волнения, горести и радости со стороны или даже "сверху вниз", - сказала Солонович.

По ее словам, в экспозиции представлены разные ангелы: ангел-мама, ангел-музыкант, ангел-хулиган с рогаткой, ангел-дворник, ангел-художница, ангел-рыбак и другие. "Людей около трех десятков. Здесь тоже представлены разные антитезы: молодость-старость, здоровье-немощь, богатство-бедность и так далее", - отметила директор музея.

Она подчеркнула, что самая большая (центральная) композиция занимает более 30 кв. метров и примерно 7,5 метров в высоту. Все скульптуры на 99% выполнены бензопилой. Солонович особо отметила, что техническое исполнение работ уникально и не имеет аналогов в мире.

Специально для размещения музея в парке будет установлен геокупол диаметром 15 метров и высотой 7,5 метров.

По информации пресс-службы правительства Карелии, в день открытия для посетителей музея выступят артисты Мариинского театра Андрей Покатов и Юлия Грехова. Также в этот день в "Рускеале" начнет работать световая инсталляция Мраморного каньона.

Горный парк "Рускеала" - единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Карелии. Основа комплекса - заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, признанный объект культурного наследия регионального значения.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.10.19 13:44
Глава СПЧ сомневается в возможности передачи "дела Голунова" в ФСБ
.
  11.10.19 13:11
Потепление до +15 ожидается в Москве
.
  11.10.19 10:53
Защита просит Генпрокуратуру передать "дело Голунова" ФСБ
.
  11.10.19 10:38
Протяженность линий Московского метрополитена к 2024г достигнет 574 км
.
  11.10.19 06:42
Женщина, организовавшая вывод за рубеж более 1 млрд руб., задержана в Москве
.
  10.10.19 15:51
Фонд защиты дольщиков для достройки проблемных домов создадут в Москве
.
  10.10.19 14:27
Девелопер Худоян останется в СИЗО до середины ноября
.
  10.10.19 14:24
У манула из Московского зоопарка обнаружена злокачественная опухоль
.
  10.10.19 13:05
НМИЦ: сокращение кадров в Институте детской онкологии не планируется
.
  10.10.19 13:02
Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в НМИЦ им.Блохина


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket