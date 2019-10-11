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11.10.19 13:33

Пруд-уловитель для стоков на 15 тыс. тонн выкопан вблизи химзавода в Башкирии

Фото с сайта компании "СИБУР"
11 октября. Interfax-Russia.ru - Промышленные стоки, утечка которых произошла на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске, "поймают" в пруд-уловитель, выкопанный на пути движения воды, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" депутат местного горсовета Сергей Жуков.

"Пруд выкопан за оврагом, он будет выполнять роль резервуара для биологической очистки. Все, что идет по оврагу, отвели в этот приемник. 15 тыс. кубов этот пруд точно может удержать", - сказал он.

Каким именно способом проводить очистку стекающей в сооружение воды, решается, добавил депутат.

По его словам, в этот пруд также отвели речку Казмышла, в которую стоки могли бы попасть вместе с грунтовыми и поверхностными водами. "Казмышла - очень маленький ручей, и этот сток тоже отвели в запруду", отметил собеседник агентства.

Депутат рассказал, что пруд начали выкапывать до того, как жидкость подошла к оврагу. По его мнению, сейчас это достаточно серьезное сооружение - "ложе с глиняным замком, чтобы не было доступа в грунт, по бокам сделана обваловка".

В свою очередь в пресс-службе АО "Полиэф" агентствуподтвердили, что русло Казмышлы перекрыто.

"Ручей перекрыт", - сказал собеседник агентства, добавив, что "Казмышла - это ручей шириной 30-50 см и глубиной 5-10 см".

Ранее сообщалось об утечке восьми тонн промышленных стоков на АО "Полиэф" в Башкирии. Отходы попали "на прилегающую территорию", при инциденте никто не пострадал, информировало МЧС. По данным спасателей, причиной утечки стал обвал части стены бетонного резервуара с промышленными стоками объемом в 20 тыс. кубометров.

Пресс-служба компании сообщила, что одной из возможных причин утечки, по предварительным оценкам специальной комиссии, стали скрытые конструктивные особенности объекта.

В конце июля сообщалось о загрязнении стоками предприятия АО "Полиэф" речки Казмышла и массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии. Река Казмышла впадает в реку Изяк, из-за загрязняющих веществ резко снизился уровень кислорода в воде, что стало причиной гибели рыбы. По данным предприятия, причиной инцидента стали пуско-наладочные работы на заводе и дожди.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.

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