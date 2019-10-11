Факты покупки жилья для сирот по завышенной цене расследуют в Брянской области

11.10.19 13:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники администрации Комаричского района Брянской области подозреваются в мошенничестве при приобретении жилья детям-сиротам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, они умышленно завысили стоимость жилья, приобретаемого в рамках госпрограммы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Электронные аукционы для приобретения жилья детям проводились с участием одного заранее определенного продавца и без понижения стоимости квартир. После регистрации муниципальных контрактов продавцам квартир перечислены денежные средства по максимальной цене контракта",- говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные действия чиновников повлекли причинение бюджету Российской Федерации ущерб на сумму не менее 3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 286, ч.4 ст. 159 УК РФ (превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере).