Глава СПЧ сомневается в возможности передачи "дела Голунова" в ФСБ

11.10.19 13:44

© РИА Новости. Нина Зотина

11 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не видит оснований для передачи материалов дела журналиста Ивана Голунова из СКР в ФСБ.

"Я не знаю, чем руководствовался адвокат Ивана Голунова, выступая с таким предложением. Но дело в том, что у всех следственных органов есть своя сфера подследственности. Насколько я помню, у меня нет под рукой Кодекса, конечно, но к подследственности Федеральной службы безопасности не относятся дела о наркотиках", - сказал "Интерфаксу" в пятницу Федотов.

Он уточнил, что в настоящее время неизвестно точно, по каким статьям Следственный комитет расследует дело, но среди них точно должна быть статья о наркотиках.

Федотов затруднился прогнозировать, может ли каким-то образом обращение адвоката в Генеральную прокуратуру повлиять на следствие.

"Мы в СПЧ следим за этим делом, направляли несколько обращений по нему. Безусловно, это дело должно быть расследовано, оно находится в фокусе общественного внимания", - отметил Федотов.

Ранее в пятницу стало известно, что защита Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие должностных лиц Главного следственного управления СК РФ. "В обращении мы просим для объективного и более эффективного расследования передать материалы дела для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление "М" ФСБ России", - сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Сергей Бадамшин.