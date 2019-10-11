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11.10.19 14:10

Минтруд: новый порядок назначения "детских пособий" не ущемляет права родителей

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
11 октября. Interfax-Russia.ru - Минтруд России настаивает, что предлагаемые ведомством поправки, уточняющие правила назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не нарушают прав россиян.

"Положение, которым предлагается дополнить федеральный закон, никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодняшний день лица, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда России, поступившем в "Интерфакс".

Новые поправки, отметили в Минтруде, лишь уточняют законодательство: как и раньше, пособие сможет получать работающая не полный рабочий день мама, если она действительно ухаживает за ребенком. Однако если фактически за ребенком ухаживает другой работающий родственник, то пособие положено именно ему.

"Предлагаемое дополнение направлено на упорядочение регулируемых правоотношений. В случае его принятия пособия, как и сейчас, будут выплачиваться лицам, работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим осуществлять уход за ребенком, то есть в случае если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка) ребенка, он и будет получать пособие", - отметили в ведомстве.

Ранее издание РБК сообщило, что Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ведомство подготовило проект поправок в ряд законов, согласно которым претендовать на пособие по уходу за ребенком смогут только те, кто за ним фактически ухаживают и уделяют этому достаточно времени. Если, например, мать ребенка работает неполный рабочий день и за ребенком ухаживает не работающая полный день бабушка, право матери на пособие прекращается и переходит к бабушке, следует из документа.

Проект поправок опубликован на сайте regulation.gov.ru, в соответствии с информацией на ресурсе, законопроект уже прошел процедуру общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу.

Инициатива, уточнили в Минтруде, направлена против злоупотребления правом на пособие: максимальная продолжительность неполного рабочего дня не регламентирована, и мать может проводить на работе весь день, за ребенком не ухаживать и получать пособие по уходу. В этом случае пособие перестает быть компенсацией утраченного заработка и становится аналогом материального стимулирования работника.

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