Первая вертолетная площадка на территории больницы построена в Уфе

11.10.19 14:39

© РИА Новости. Николай Хижняк

11 октября. Interfax-Russia.ru - Вертолетная площадка на территории перинатального центра в Уфе сдана в эксплуатацию, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"На территории перинатального центра сдана первая вертолетная площадка для медицинского авиатранспорта. Она полностью готова к эксплуатации", - написал он в соцсети.

По словам Забелина, планируется оборудовать восемь площадок для быстрой доставки пациентов из отдаленных районов, "потому как санавиация - это, в первую очередь, то драгоценное время, которое дает возможность врачу спасти жизнь пациента".

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава, площадки строятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". До настоящего времени в городе не было таких объектов, и вертолеты приземлялись в аэропорту Уфы.

Ранее Минздрав предложил разместить восемь площадок для санавиации в районах республики и семь - в Уфе, сообщается на сайте главы Башкирии.