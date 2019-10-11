Итоги высокого курортного сезона в Крыму подведут на форуме в конце октября

11.10.19 14:49

© РИА Новости. Константин Михальчевский

11 октября. Interfax-Russia.ru - IX туристский форум "Открытый Крым" пройдет в Симферополе 29-30 октября, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"Основное отраслевое событие в Крыму будет посвящено актуальным вопросам развития внутреннего туризма и подведению итогов высокого курортного сезона-2019", - говорится в сообщении министерства.

Пленарная сессия первого дня форума будет посвящена реализации государственной политики в сфере туризма, в ней примут участие представители федеральных и региональных органов власти, профильных объединений, эксперты.

На форуме будут даны разъяснения по легализации малых средств размещения, эксперты обсудят совершенствование законодательного регулирования туруслуг, особенности оказания услуг в жилых помещениях с учетом закона о запрете хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года и работу интернет-ресурсов для бронирования жилья.

Форум проходит при поддержке Федерального агентства по туризму. Всего в нем примут участие около 5 тысяч представителей туристической отрасли.

Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.

С начала 2019 года в Крыму отдохнули около 6,6 млн туристов, что на 10% больше аналогичного прошлогоднего периода.