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11.10.19 15:02

Новый терминал в аэропорту Иркутска власти построят без частных инвесторов

© РИА Новости. Николай Рютин
11 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области намерено самостоятельно стоить новый терминал в международном аэропорту Иркутска, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Будем строить за собственные ресурсы. В связи с этим я поручил оптимизировать проект, подобрать аналоги. Я думаю, в два раза проект удешевим", - сказал он.

Губернатор уточнил, что терминал будет менее "масштабным", чем предполагалось ранее.

В августе 2018 года в иркутском аэропорту состоялась официальная церемония закладки первого камня в строительство нового терминала стоимостью 7 млрд рублей, рассчитанного на обслуживание 3 млн человек в год. Новый терминал предполагалось построить к зиме 2020 года.

"Хотелось больше украшений, но такой проект мы не выдержим. В конце концов, все равно нам предстоит аэропорт переносить за пределы города (существующий находится в Иркутске - ИФ)", - сказал Левченко.

Источник средств для строительства нового терминала губернатор не назвал.

Изначально к проекту были привлечены структуры Романа Троценко, в том числе ООО "Инфраструктурная корпорация "Аеон", ООО "Новапорт", ООО "Новапорт холдинг", а также АО "Рампорт аэро" (75% у нидерландской United Airports Management, 25% - у структуры "Ростеха") и учрежденное двумя последними ООО "Терминал Иркутск".

Однако в проект вмешалась ФАС, которая в июле решила, что структуры Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на строительной площадке аэропорта, ограничившись лишь проектированием.

Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем - строительства нового аэропорта за пределами города.

Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В 2018 году аэропорт обслужил 2,213 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2017 году. Аэропорт Иркутск в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 18,2% в сравнении с показателем 2017 года - до 656,4 млн рублей.

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