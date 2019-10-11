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11.10.19 15:02
Новый терминал в аэропорту Иркутска власти построят без частных инвесторов
"Будем строить за собственные ресурсы. В связи с этим я поручил оптимизировать проект, подобрать аналоги. Я думаю, в два раза проект удешевим", - сказал он.
Губернатор уточнил, что терминал будет менее "масштабным", чем предполагалось ранее.
В августе 2018 года в иркутском аэропорту состоялась официальная церемония закладки первого камня в строительство нового терминала стоимостью 7 млрд рублей, рассчитанного на обслуживание 3 млн человек в год. Новый терминал предполагалось построить к зиме 2020 года.
"Хотелось больше украшений, но такой проект мы не выдержим. В конце концов, все равно нам предстоит аэропорт переносить за пределы города (существующий находится в Иркутске - ИФ)", - сказал Левченко.
Источник средств для строительства нового терминала губернатор не назвал.
Изначально к проекту были привлечены структуры Романа Троценко, в том числе ООО "Инфраструктурная корпорация "Аеон", ООО "Новапорт", ООО "Новапорт холдинг", а также АО "Рампорт аэро" (75% у нидерландской United Airports Management, 25% - у структуры "Ростеха") и учрежденное двумя последними ООО "Терминал Иркутск".
Однако в проект вмешалась ФАС, которая в июле решила, что структуры Троценко и власти Иркутской области нарушили закон о защите конкуренции. После первых предостережений ФАС иркутские власти прекратили все работы на строительной площадке аэропорта, ограничившись лишь проектированием.
Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем - строительства нового аэропорта за пределами города.
Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В 2018 году аэропорт обслужил 2,213 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2017 году. Аэропорт Иркутск в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 18,2% в сравнении с показателем 2017 года - до 656,4 млн рублей.
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