Суд в Москве заочно арестовал девелопера Павла Фукса по делу о хищении

11.10.19 15:03

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 октября. Interfax-Russia.ru - Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Фукса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", - огласил решение судья.

Как сообщалось, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело находится в производстве Следственного управления МВД по ЦАО.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующих на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.