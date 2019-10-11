Экс-губернатор Заполярья Ковтун занялась сохранением русского лосося

11.10.19 16:00

© РИА Новости. Павел Львов

11 октября. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун, покинувшая свой пост 21 марта текущего года, назначена на должность президента некоммерческого партнерства содействия сохранению лососевых видов рыб "Русский Лосось" (Москва), говорится в сообщении организации.

В представлении Ковтун говорится, что она "известный российский политик, бывший губернатор Мурманской области". В организации также отмечают, что она "стояла у истоков становления туризма на Мурмане, внесла большой вклад в нормативную базу для развития и становления рыболовного туризма не реках Кольского полуострова, и неоспоримый вклад в развитие области и сохранение ее природного многообразия".

Кроме того, на сайте организации сообщается, что Ковтун увлекается рыбалкой с нахлыстом, стрельбой, горными лыжами, фотографией и путешествиями.

"Русский Лосось" также расширил состав наблюдательного совета и создал научно-консультативный совет.

"Изменения в структуре в первую очередь направлены на расширение масштабов деятельности партнерства путем привлечения максимального количества новых членов и расширения программы научных исследований и программ сохранения многообразия лососевых России", - говорится в сообщении "Русского Лосося".

Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, некоммерческое партнерство "Русский Лосось" было создано в 2012 году, директор - Дмитрий Пакин.