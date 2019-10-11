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11.10.19 16:04
Систему наблюдения за погодой после двух подряд наводнений призвал усовершенствовать иркутский губернатор
"Основной вывод по Тулуну (наиболее пострадавший от наводнения город в регионе - ИФ) - у нас недостаточная система оповещения, а главное - прогнозирования, слежения, мониторинга за погодой. Мы, на мой взгляд, по сравнению с тем, что было в советское время, много потеряли", - заявил Левченко журналистам в пятницу.
По его словам, в настоящее время эти службы "требуют серьезного дооснащения, как людьми, так и оборудованием".
Кроме того, губернатор признал необходимым обучать население, прежде всего детей в школах, правилам поведения во время ЧС. При этом, по его мнению, в затапливаемых территориях следует учить, как вести себя во время наводнения, а в сейсмоактивных - во время землетрясения.
Губернатор также отметил, что ко второй волне наводнения регион был готов.
"Мы быстро учимся, так сказать, по "горячим следам". Ущерб от второго наводнения, которое произошло в июле, составил всего 5% по сравнению с тем, что было в июне. Подготовлены были коммунальные службы, не потеряли ни одного человека. Через два-три дня все системы жизнеобеспечения были восстановлены", - подчеркнул Левченко.
В целом он дал удовлетворительную оценку работе ведомств и служб, задействованных в ликвидации последствий наводнения.
"Я удовлетворен, потому что есть объективные вещи. Если через двое-трое суток восстановили энергоснабжение; через пять-семь суток - движение (по дорогам - ИФ), то это говорит о том, что смогли скоординировать работу и все службы практически сработали, так как нужно", - сказал глава региона.
При этом он отметил, что по сравнению с другими регионами РФ, где происходили ЧС природного характера, в Иркутской области "ситуация была самая масштабная, а сроки восстановления - самые короткие".
Летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Первое, вызванное аномально сильными дождями, произошло 25-30 июня - вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 тысяч 890 домов, в которых проживает 42 тыс. 762 человека.
Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Повреждены 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.
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