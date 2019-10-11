Клишас: для восстановления смертной казни в РФ нет правовых оснований

11.10.19 16:07

© РИА Новости. Александр Урывский

11 октября. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил против возвращения смертной казни в России, но высказал понимание чувств людей, возмущенных убийством девочки в Саратове.

"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований", - цитирует Клишаса его пресс-служба.

"Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии", - подчеркнул Клишас.

По словам сенатора, о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд РФ, мотивировав это тем, что в результате длительного моратория на ее применение сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому наказанию.

"Таким образом, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции РФ", - отметил Клишас.

При этом введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории России, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных.

По словам сенатора, как указал Конституционный суд РФ, Россия связана требованием статьи 18 Венской конвенции о праве международных договоров не предпринимать действий, которые лишили бы подписанный ею Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (предусматривающий отмену смертной казни) его объекта и цели до тех пор, пока она официально не выразит свое намерение не быть его участником (то есть пока не будет отозвана подпись под данным документом).

"Поскольку основным обязательством по Протоколу № 6 является полная отмена смертной казни, то в России с 16 апреля 1997 года (даты подписания Протокола) смертная казнь применяться не может, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться", - сказал Клишас.

Девятилетняя Лиза Киселева пропала 9 октября в 6:30 мск по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Минувшей ночью было обнаружено ее тело.

Убийство девочки получило большой общественный резонанс.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девочки.

"Подозреваемый задержан и в настоящее время уже допрашивается следствием. Он дает признательные показания по обстоятельствам преступления", - говорится в пресс-релизе СКР.

Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад мужчина приметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел помещением. 9 октября, когда мужчина был в гараже, мимо проходила девочка. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил, говорится в сообщении.

"Известно, что задержанный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера", - отмечается в пресс-релизе.

Между тем житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны. "Ввиду сложившегося резонанса мы должны (...) требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей", - говорится в петиции.

За несколько часов под обращением подписались около 23 тыс. человек.

Возврата смертной казни за убийство детей потребовали также депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков. Свое мнение они озвучили в официальных пабликах в соцсетях.