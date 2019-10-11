Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело генерала Дрыманова

11.10.19 16:09

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

11 октября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд отказался по ходатайству защиты вернуть прокуратуре уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) генерала Александра Дрыманова, экс-руководителя управления ведомства по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

"По итогам предварительного заседание судом вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде в четверг.

По словам собеседника агентства, по ходатайству гособвинения подсудимым был продлен срок содержания под стражей на полгода.

Начало рассмотрения дела по существу назначено на 17 октября в 11:00, процесс пройдет в открытом режиме, уточнили в суде.

Бывшим сотрудникам СК вменяется получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), генералу Дрыманову также получение крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290).

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за незаконное денежное вознаграждение предприняли меры к освобождению из следственного изолятора подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, путем смягчения последнему обвинения.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.

Кроме того, Никандров, заключивший сделку о досудебном сотрудничестве, рассказал следователям, что в 2016 году передал Дрыманову 9,9 тыс. евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Никто из подсудимых вину не признает.