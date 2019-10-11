Пожар недалеко от завода химконцентратов потушен в Новосибирске

11.10.19 16:35

© РИА Новости. Игорь Агеенко

11 октября. Interfax-Russia.ru - Пожарные в Новосибирске ликвидировали возгорание на складе, который находится поблизости от Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, выпускает ядерное топливо), сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 18:48 (по местному времени - ИФ) пожар ликвидирован, в настоящее время проводится проливка горевшего пуха во избежание повторного возгорания", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при ремонте кровли.

Пожар произошел на складе, в котором хранятся пух и перо - около 100 тонн, которые использовались местным производителем пуховой одежды, одеял, подушек и т.п. Пострадавших нет.

Пресс-служба НЗХК со ссылкой на администрацию предприятия сообщает, что очаг возгорания находился вне территории промплощадки.

"Указанный инцидент никаким образом не связан с Новосибирским заводом химконцентратов, оборудование и технологические линии ПАО "НЗХК" работают в штатном режиме. Угрозы для деятельности ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" данный пожар не представляет", - говорится в сообщении.