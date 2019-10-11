Интерактивная карта объектов строительства запущена в Тамбовской области

11.10.19 16:38

© РИА Новости. Сергей Венявский

11 октября. Interfax-Russia.ru - Интерактивную карту объектов строительства, по которым в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация или ведутся строительно-монтажные работы, разработана и запущена в Тамбовской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Карта разработана в рамках нацпроекта региональным управлением градостроительства и архитектуры. Сейчас в нее внесены 37 объектов.

"Каждый житель региона должен видеть и знать, что будет создано в рамках реализации национальных проектов, какие результаты будут достигнуты и объекты построены", - приводятся в сообщении слова главы администрации Александра Никитина.

Проект разработан по средствам картографического сервиса компании Google. В выдвигающейся плашке слева можно увидеть перечень объектов. При нажатии на конкретный значок появляется информация о нем: наименование объекта и программы, в рамках которой он реализуется, адрес объекта, заказчик строительства, название подрядной организации, срок окончания строительно-монтажных работ.

К отдельным объектам, например строящимся автодорогам, прикреплены фотографии, которые отражают ход строительства. За возведением нескольких учреждений образования можно наблюдать в режиме реального времени - дана ссылка на установленные веб-камеры. В частности, можно посмотреть, как идет строительство детского сада "Ромашка" в городе Кирсанов, детского сада "Созвездие" в Мичуринском районе, детского сада "Маленький принц" в микрорайоне "Майский" Тамбовского района.