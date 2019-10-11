Лесопатологи подтвердили необходимость санитарных рубок в иркутском заказнике "Туколонь"

11.10.19 16:48

© РИА Новости. Игорь Подгорный

11 октября. Interfax-Russia.ru - Лесопатологи из четырех субъектов РФ провели обследование лесов в заказнике "Туколонь" на севере Иркутской области, где проводились сплошные санитарные рубки, по обвинению в незаконном назначении которых арестован бывший министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

"Лесопатологи из Москвы и соседних регионов - Красноярского края, Бурятии и Забайкальского края - провели проверку "Туколони". Выводы, которые они сделали, однозначны - надо было эти санитарные рубки проводить", - сообщил журналистам в пятницу губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что, по оценкам специалистов, лес в заказнике "получил очень большой ущерб", поскольку санитарные рубки там прекратили более года назад. Тогда, как ранее сообщалось, было возбуждено уголовное дело, по которому арестован Шеверда.

Лесопатологическое обследование лесов в заказнике прошло в сентябре, уточнил Левченко.

Как сообщалось, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан 6 июня в московском аэропорту "Шереметьево" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь".

По версии следствия, в заказнике был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 млн рублей.

В свою очередь, правительство Иркутской области утверждает, что санитарные рубки в "Туколони" были организованы после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Лес в заказнике заражен стволовыми вредителями и поврежден лесными пожарами, вырубка является единственным способом очистить территорию для лесовосстановительных работ и предотвратить дальнейшее распространение очага заражения.

Суд два раза продлевал арест Шеверде: 7 июня он был заключен под стражу на два месяца, 1 августа срок продлили до 9 сентября, 5 сентября - до 9 декабря включительно. В середине августа Шеверда в СИЗО написал заявление о сложении полномочий министра, губернатор принял его отставку.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серого журавля, черного аиста, клоктуна.