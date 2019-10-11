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11.10.19 17:02
Прокурор просит почти 100 лет общего срока для членов ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму
"Всего крымским татарам, крымским мусульманам прокурор попросил на шесть человек 98,5 лет лишения свободы", - написал адвокат Эдем Семедляев на своей странице в соцсети.
Прения прошли в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону).
На скамье подсудимых - Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Арсен Джеппаров и Рефат Алимов.
Первым двум вменяют ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1 ст. 30, статью 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).
Остальным - часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности признанной в РФ террористической организации) и также ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ.
Шестеро крымчан были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде в Ростове отрицали свою вину.
"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в РФ.
Главная цель "Хизб ут-Тахрир" ("Исламской партии освобождения") - халифат - теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.
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