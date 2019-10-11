Прокурор просит почти 100 лет общего срока для членов ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

11.10.19 17:02

Фото со страницы Эдема Семедляева в соцсети

11 октября. Interfax-Russia.ru - Гособвинитель в пятницу в ходе прений попросил назначить длительные сроки лишения свободы - от 13,5 до 20,5 лет - для шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ялтинской ячейки запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" и покушении на захват власти в стране.

"Всего крымским татарам, крымским мусульманам прокурор попросил на шесть человек 98,5 лет лишения свободы", - написал адвокат Эдем Семедляев на своей странице в соцсети.

Прения прошли в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону).

На скамье подсудимых - Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Арсен Джеппаров и Рефат Алимов.

Первым двум вменяют ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1 ст. 30, статью 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Остальным - часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности признанной в РФ террористической организации) и также ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ.

Шестеро крымчан были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде в Ростове отрицали свою вину.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в РФ.

Главная цель "Хизб ут-Тахрир" ("Исламской партии освобождения") - халифат - теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.