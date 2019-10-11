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Глава Тувы намерен обсудить с президентом Монголии ряд вопросов в сфере ж/д сообщения и энергетики

© РИА Новости. Александр Кряжев
11 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол планирует в конце октября встретиться с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и обсудить проекты в транспортной отрасли и энергетике, сообщил Кара-оол журналистам.

"Мы хотим обсудить продолжение строительства железной дороги Курагино- Кызыл через Монголию в Китай", - сказал глава республики.

По словам Шолбан Кара-оол, ему с монгольским президентом также предстоит обсудить тему энергомоста между странами.

"Речь идет о продвижении электромощностей, которые можно было бы взять с СШГЭС (Саяно-Шушенская ГЭС - ИФ) и направить в сторону западной Монголии. Для нашей республики это - существенное снижение тарифов, прежде всего, для населения", - пояснил глава Тувы.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует до конца года приступить к строительству железной дороги Кызыл-Курагино, которая должна связать Элегестское угольное месторождение с Транссибом. Железная дорога будет строиться 4,5-5 лет. В апреле 2018 года правительство РФ подписало распоряжение о заключении концессионного соглашения на строительство линии. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером - SPV-компания, в которой по 47,5% - у "Тувинской энергетической промышленной корпорации" Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегест, и УК "Лидер", еще 5% - у РЖД. 15% инвестиций придется на собственные средства концессионера, остальное SPV займет. Плановый объем перевозок - 15 млн тонн в год.

Протяженность новой однопутной линии составит 410 км. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки 8 тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Поезда будут водить тепловозы. Инвестиции в проект составят около 126,6 млрд рублей (без НДС, в ценах 2017 года). Инвестиции могут быть и больше, говорил в апреле журналистам глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

В Монголии планируется строительство новой 547-километровой ж/д линии от Эрдэнэта до Овота, находящегося в 180 км от границы с РФ. Далее эту дорогу предполагается продлить до Кызыла через станцию Арц-Сурь на российско-монгольской границе. Длина этого участка ветки составит 215 км, он обеспечит выход на линию Кызыл-Курагино.

Уже существующая линия от станции Эрдэнэт в восточном направлении связывает ее с "центральным" участком Сухэ-Батор - Сайншанд - Замын-Уд, проходящим с севера на юг Монголии через столицу Улан-Батор. Сейчас идет его модернизация, что позволит развивать транзитные перевозки из РФ в КНР, Индию, Пакистан и другие страны региона.

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