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11.10.19 17:32
"Тепличники" Башкирии прогнозируют в 2020г сложности ведения бизнеса из-за сокращения господдержки, рассчитывают на экспорт
"Это (отмена господдержки - ИФ), конечно, повлияет на планы тепличных хозяйств по строительству новых мощностей. Но мы рассчитываем, что правительство Башкортостана нас поддержит. Кроме того очень интересные возможности открываются перед нами в рамках нацпроекта по поддержке экспорта", - сказал Низаметдинов агентству "Интерфакс-Поволжье" в кулуарах Первого международного агропромышленного форума в пятницу в Москве.
Он заверил, что "отмена возмещения по capex не изменит планов по строительству новых теплиц", все три крупные региональные тепличные хозяйства пока не планируют отказываться от соответствующих проектов.
Характеризуя собственные проекты по развитию производства овощей закрытого грунта, Низаметдинов отметил, что в настоящее время совхоз ликвидирует старые теплицы, построенные в 1975 году, запускает строительство новых.
"Сегодня мы имеем 11 га высоких теплиц, 30 га - старых теплиц. Старые теплицы мы будем постепенно ликвидировать, сохраняя при этом штат работников, которые постепенно будут переходить в новые теплицы для работы с новыми технологиями", - пояснил он.
Глава совхоза уточнил, что в 2019 году "Алексеевский" планирует завершить проект по реконструкции теплиц с установкой системы ассимиляционного освещения.
Стоимость проекта составляет 578 млн рублей.
Реконструкция объекта с установкой системы ассимиляционного освещения и наружных сетей электроснабжения ведется в два этапа. На первом этапе - модернизация теплицы площадью 2,5 га, на втором - теплицы площадью 5,31 га.
"У нас есть серьезный инвестплан, рассчитанный до 2025 года, который предусматривает строительство 45 новых тепличных комплексов. Нам правительство ставит задачу - увеличить объем производства продукции, практически, в пять раз с тем, чтобы не только покрыть потребности региона, но и выйти на международный уровень, поставку продукции за рубеж", - сказал руководитель предприятия.
Он добавил, что в настоящее время агропредприятие рассматривает вопрос о расширении фасовочного производства.
"Пока доля фасованной продукции - не большая, около 10%. Хотим начать фасовать нашу новую продукцию, например, огурцы короткоплодные. Надо понимать, что фасовочное производство - весьма затратное, но в перспективе будем открывать серьёзную фасовочную линию", - сказал Низаметдинов.
Оценивая работу совхоза в 2019 году, он сообщил, что по итогам года компания ожидает "выполнения всех планов по производственным показателям".
"Особенно показателен третий квартал этого года с существенной динамикой по выручке и чистой прибыли. У нас очень неплохие показатели по урожайности зерновых: 9 тысяч тонн при урожайности 35 центнеров с гектара, заложили порядка 10 тысяч тонн кукурузного силоса, 10 тысяч тонн сенажа. Зиму встречаем хорошим кормовым запасом для нашего скота", - сказал Низаметдинов.
Кроме того он добавил: "Мы имеем очень хороший запас озимой пшеницы, из которой мы будем производить муку высшего и первого сорта и выпекать в своих пекарнях хлебобулочные изделия ".
Первый международный агропромышленный форум (МАПФ-2019) проходит в Москве в рамках Недели агропромышленного комплекса - 2019, с 4 по 13 октября. МАПФ-2019 и неделя АПК дополняют традиционную Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень", которая в этом году проводится в 21-й раз.
Совхоз "Алексеевский" специализируется на выращивании овощей защищенного грунта: огурцов, томатов, зеленого лука, перца, баклажанов, редиса, зеленых культур, является основным поставщиком продукции в города и районы Башкирии.
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