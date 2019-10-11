Смерть Алексея Леонова назвали потерей "планетарного масштаба"

11.10.19 17:43

© РИА Новости. Стрингер

11 октября. Interfax-Russia.ru - Скончавшийся в четверг в Москве космонавт Алексей Леонов был настоящим профессионалом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Ушел из жизни выдающийся человек, один из первых покорителей космоса, имя которого хорошо знают во всем мире" - говорится в телеграмме Шойгу с соболезнованиями в адрес супруги Леонова Светланы и дочери Оксаны.

"Истинный офицер и настоящий профессионал, он успешно выполнял самые сложные и ответственные задачи, внес неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики", - отметил глава Минобороны РФ.

Он выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Леонова.

"Его жизненный путь - яркий пример верности Родине и служебному долгу. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Алексею Архиповичу", - отметил Шойгу.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также направил семье космонавта телеграмму с соболезнованиями, где заявил, что Алексей Леонов внес неоценимый вклад в популяризацию космонавтики и научных космических исследований.

"Жизнь Алексея Архиповича - это истинно легенда! Член первого отряда космонавтов, первый человек, вышедший в открытый космос, с его именем неразрывно связан проект первой международной стыковки космических кораблей "Союз-Аполлон", положившей начало широкому международному сотрудничеству в космосе", - написал Рогозин в телеграмме, текст которой имеется в распоряжении "Интерфакса".

Он назвал Леонова замечательным художником и великолепным рассказчиком.

"Алексей Архипович много работал с молодежью и внес огромный вклад в популяризацию космонавтики и научных космических исследований. Его жизненный путь является ярким примером самоотверженного служения Родине, науке и делу развития космической техники и освоения космического пространства", - отметил Рогозин.

От имени коллектива госкорпорации он выразил искренние соболезнования Светлане Леоновой, а также родным, близким, коллегам и соратникам космонавта.

"Его имя навсегда останется в истории, и лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь. Светлая память", - написал Рогозин.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко в свою очередь рассказал, как Алексей Леонов помогал всем молодым коллегам, по сложившейся традиции напутствовал их перед стартом.

"Он был человеком широчайшей души, всегда мог всех выслушать, дать совет и реально помочь. Как он любил Юрия Алексеевича Гагарина! Что он сделал для города Гагарина! Он был душой "Гагаринских чтений", всегда приезжал, произносил теплые слова о Гагарине, рассказывал об истории отряда и всегда представлял молодых космонавтов, которые еще не слетали и готовятся к полету", - сказал Кононенко в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

30 мая Леонову исполнилось 85 лет. Кононенко и космонавт Алексей Овчинин, находившиеся в тот момент на Международной космической станции, посвятили ему свой выход в космос.

"У нас с Алексеем родилась такая идея: посвятить выход этой дате. Мы открыли люк, вышли на обрез выходного люка, поздравили его. Он слышал наши поздравления, позже нас поблагодарил", - сказал Кононенко.

Он напомнил, что портрет Леонова в скафандре был вынесен со станции и пробыл в космосе более шести часов. Кроме того, на спинах скафандров космонавты сделали надписи "С днем рождения, Алексей Архипович" и "Леонов №1".

"Мы собирались после возвращения Алексея прийти к Алексею Архиповичу и подарить эти космические артефакты, но, видите, не удалось. Это потеря планетарного масштаба. От нас ушел действительно сильный, красивый человек вселенского масштаба", - сказал Кононенко.

Он отметил, что Леонов, пока позволяло здоровье, всегда приезжал в отряд космонавтов, где наставлял тех, кто впервые шел в космос, кроме того, он помогал решать проблемы и поддерживал членов отряда. Кроме того, Алексей Леонов всегда приходил на проводы уходящего в космос экипажа, ездил на Байконур.

"Существовала традиция его напутствия перед трапом космонавтов, садящихся в космический корабль. Все этого ждали, всегда об этом помнили, всегда хотели, чтобы именно Леонов нас провожал в космос", - сказал Кононенко.

"От отряда космонавтов, от Центра подготовки космонавтов выражаем глубокие соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе со всеми", - заявил командир отряда космонавтов.

Слова сочувствия в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова прозвучали и в Московской областной думе.

"Из жизни ушел человек-легенда. Отважный исследователь, открывший новую эпоху в познании космоса. Его вклад в развитие мировой космонавтики неоценим", - заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого опубликованы на сайте областного парламента.

"От имени депутатов и сотрудников аппарата Московской областной Думы и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Алексея Архиповича. Скорбим вместе с вами", - добавил спикер.

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 10 октября на 86-м году жизни.

Леонову в октябре 2014 года было присвоено звание почетного гражданина Московской области.