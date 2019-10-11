Тульский зооэкзотариум пополнили лемуры, лори и байбаки

11.10.19 17:49

© РИА Новости. Владимир Корнев

11 октября. Interfax-Russia.ru - Несколько новых обитателей появятся в новой экспозиции Тульского зооэкзотариума после прохождения карантина, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в дирекции учреждения.

"В списке новоселов зооэкзотариума - лемуры-подростки, прибывшие в Тулу из Ростовской области, красноногие черепахи, пара лори и байбаки. Экспозиция также пополнилась китайской мягкотелой черепахой", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в новое здание в Центральном парке привезены медососы и несколько представителей других видов птиц. В ближайшее время к самцу паки приедет подружка.

"Пара обезьянок-игрунок переехала из Тулы в зоопарк Екатеринбурга. Взамен Тульскому экзотариуму передадут двух чакоанских мар - крупных грызунов", - отметил представитель заведения.

Также на свет появились 15 малышей мандариновых полозов от родителей двух цветовых форм, привезенных еще в 2009 году из экспедиции во Вьетнам. Эти змеи в стенах лаборатории экзотариума размножаются ежегодно, самые первые яйца были отложены через промежуток времени от года до трех лет после их появления в тульском зоопарке.

Родившиеся малыши полозов - это уже седьмой приплод. Потомство дали одновременно особи двух природных окрасов - стандартные и аксантики. Животные с такой мутацией окрашены в серые, белые, коричневые и черные цвета. Особенностью этой мутации у мандариновых полозов является то, что в окраске и у потомства нормального окраса и у аксантиков изначально присутствует желтый пигмент, который постепенно исчезает у рептилий.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года Тульский областной экзотариум, один из крупнейших в России зоопарков рептилий, открыл экспозицию в новом здании в Центральном парке Тулы. Он располагается в бывшем здании центра "Патриот". Экспозиционные площади увеличены более чем в шесть раз - до 970 кв. метров. В новой экспозиции - порядка 100 экзотических видов, некоторые из них были приобретены специально к открытию нового здания.

Новый экзотариум - двухуровневый. Пространство условно поделено на зоны по местам обитания животных. Помещения для посетителей экзотариума оформлены в виде джунглей.

При этом часть экспозиции по-прежнему располагается в одном из старинных зданий в Зареченском районе города.

Тульский областной зооэкзотариум - один из крупнейших в России зоопарков рептилий, работающий как базовая лаборатория РАН, был открыт в сентябре 1987 года. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.