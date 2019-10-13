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13.10.19 20:45

Почти 100 тыс. человек участвовали в опросе о месте для Храма в Екатеринбурге

© РИА Новости. Павел Лисицын
13 октября. Interfax-Russia.ru - Почти 100 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовали в ходе опроса о месте строительства храма Святой Екатерины, сообщил журналистам председатель городского избиркома Вадим Антошин на брифинге в воскресенье.

"Официальные итоги явки еще подводятся (...), можно сказать, что она превзошла все самые оптимистичные ожидания. Немного не дотянули до 100 тысяч. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты мы не зафиксировали", - сказал Антошин.

По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98%. Всего проголосовало 97 тыс. 472 человека.

По данным экзитпола, в опросе лидирует площадка на улице Горького, 17, поддержанная епархией, за нее проголосовало более 43%.

Ранее сообщалось, что итоги опроса жителей Екатеринбурга будут подведены 14 октября. Горожане выбирали одну из двух площадок: участок земли на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Кворум для признания опроса состоявшимся был достигнут в первые часы голосования. Опрос проходил на 51 участке до 20:00 местного времени (18:00 мск).

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты Гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября.

Исторический храм Святой Екатерины в городе был взорван в марте 1930 года. В начале 1990-х годов на этом месте был установлен памятный крест, а 1998 году к 275-летию Екатеринбурга была построена часовня с пятью куполами.

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