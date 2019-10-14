Православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14.10.19 09:46

© РИА Новости. Юрий Кавер

14 октября. Interfax-Russia.ru - Православные отмечают в понедельник праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Патриарх Кирилл совершит литургию в Покровском монастыре Москвы, где покоятся мощи святой Матроны.

История Покрова относит к событиям X века, когда Константинополь был окружен вражескими войсками. Согласно преданию, 14 октября 910 года жители Константинополя собрались во Влахернской церкви и молили Бога об избавлении от смерти. Во время вечернего богослужения одному из стоявших в храме - святому Андрею Юродивому - было видение, что Богородица в окружении множества святых прошла по воздуху, сняла с головы покрывало (покров) и простерла его над молившимися в знак того, что берет их под свою защиту. Вскоре осада была снята.

Так сложилось, что в греческий церковный календарь этот праздник не вошел, и с давних пор празднуется только Русской православной церковью. Считается, что Россия находится под особым покровом Богородицы, и этот день всегда почитался на Руси. В честь Покрова Богородицы были построены многие храмы, а наименование праздника сохранилось во многих географических и топонимических названиях.

С 2004 года в этот день прихожане храмов также молятся о "православных христианах, в заключении пребывающих". Службы совершаются и в тюрьмах, после чего священники посещают камеры, чтобы поздравить заключенных с праздником и передать им подарки.