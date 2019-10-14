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14.10.19 09:46
Православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Патриарх Кирилл совершит литургию в Покровском монастыре Москвы, где покоятся мощи святой Матроны.
История Покрова относит к событиям X века, когда Константинополь был окружен вражескими войсками. Согласно преданию, 14 октября 910 года жители Константинополя собрались во Влахернской церкви и молили Бога об избавлении от смерти. Во время вечернего богослужения одному из стоявших в храме - святому Андрею Юродивому - было видение, что Богородица в окружении множества святых прошла по воздуху, сняла с головы покрывало (покров) и простерла его над молившимися в знак того, что берет их под свою защиту. Вскоре осада была снята.
Так сложилось, что в греческий церковный календарь этот праздник не вошел, и с давних пор празднуется только Русской православной церковью. Считается, что Россия находится под особым покровом Богородицы, и этот день всегда почитался на Руси. В честь Покрова Богородицы были построены многие храмы, а наименование праздника сохранилось во многих географических и топонимических названиях.
С 2004 года в этот день прихожане храмов также молятся о "православных христианах, в заключении пребывающих". Службы совершаются и в тюрьмах, после чего священники посещают камеры, чтобы поздравить заключенных с праздником и передать им подарки.
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