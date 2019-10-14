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14.10.19 10:04
Рекламные конструкции демонтируют во Владивостоке после поручения Трутнева
"Более 70 афиш, баннеров, указателей демонтировали с опор уличного освещения, подпорных стен, ограждений вдоль проезжей части в Первореченском районе Владивостока", - сообщает в понедельник пресс-служба мэрии.
Демонтаж рекламных объектов провели на улицах Снеговой, Днепровской и Выселковой.
Как сообщалось, во время своего визита во Владивосток 3 октября Трутнев дал поручение очистить город незаконных торговых палаток и рекламы.
"Город с точки зрения всех названий, киосков, лоточков, табличек находится в 90-х. Причем, в начале 90-х. Там и остался. Возьмите всю документацию нормативную, как это сделано в Москве, на думу вынесите предложения, примите решение, установите сроки, в течение которых это будет сделано. Приведите это все в нормативное состояние. Город надо вычистить. Если это столица, то она и должна выглядеть как столица - и по дорогам, и по всему", - сказал Трутнев по итогам рабочего совещания во Владивостоке.
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