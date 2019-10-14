Рекламные конструкции демонтируют во Владивостоке после поручения Трутнева

14.10.19 10:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 октября. Interfax-Russia.ru - Более 70 незаконных рекламных конструкций коммунальные службы убрали с улиц Владивостока после критики вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"Более 70 афиш, баннеров, указателей демонтировали с опор уличного освещения, подпорных стен, ограждений вдоль проезжей части в Первореченском районе Владивостока", - сообщает в понедельник пресс-служба мэрии.

Демонтаж рекламных объектов провели на улицах Снеговой, Днепровской и Выселковой.

Как сообщалось, во время своего визита во Владивосток 3 октября Трутнев дал поручение очистить город незаконных торговых палаток и рекламы.

"Город с точки зрения всех названий, киосков, лоточков, табличек находится в 90-х. Причем, в начале 90-х. Там и остался. Возьмите всю документацию нормативную, как это сделано в Москве, на думу вынесите предложения, примите решение, установите сроки, в течение которых это будет сделано. Приведите это все в нормативное состояние. Город надо вычистить. Если это столица, то она и должна выглядеть как столица - и по дорогам, и по всему", - сказал Трутнев по итогам рабочего совещания во Владивостоке.