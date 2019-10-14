Особый противопожарный режим введен в нескольких районах Новосибирской области

14.10.19 10:06

© РИА Новости. Антон Вергун

14 октября. Interfax-Russia.ru - Сложная обстановка с природными пожарами сохраняется в Новосибирской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В минувшие выходные состоялось экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на котором было отмечено, что на территории региона действует 77 термических точек, в пятницу на территории четырех районов области ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 33 гектара.

"Руководители Чановского, Куйбышевского и Барабинского районов сообщили о принятии решения по введению особого противопожарного режима, в рамках которого запрещается разжигание костров, сжигание сухой листвы, а также возрастает ответственность граждан за нарушение правил пожарной безопасности", - сказано в сообщении.

Дополнительно комиссией был рассмотрен вопрос о проведении усиленной работы патрульных групп в целях выявления ландшафтных пожаров на начальной стадии и принятия мер по немедленной ликвидации.

Также была поставлена задача по проведению профилактической работы с представителями фермерского хозяйства, сельскохозяйственными производителями, охотниками и рыболовами, чьи небрежные действия при разведении костров могут повлечь возникновение ландшафтных пожаров.