Задержаны подозреваемые по делу о массовой драке на Хилокском рынке в Новосибирске

14.10.19 10:16

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 октября. Interfax-Russia.ru - Два человека задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу о массовой драке у Хилокского рынка в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что конфликт 7 октября, переросший в массовую драку, произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них деньги за право торговли.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства - 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении задержанных расследуются два уголовных дела по ч.2 ст.213 УУК РФ (хулиганство) и ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Полицейскими были опрошены участники и свидетели происшествия, а также изъяты вещественные доказательства, в том числе - записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщалось, конфликт между двумя группами людей, в которой участвовали, в частности, граждане Киргизии, произошел 7 октября на улице Малыгина возле Хилокского рынка.

По факту массовой драки было возбуждено уголовное дело по ст.213 (хулиганство) и ст.163 (вымогательство) УК РФ. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них госпитализированы.