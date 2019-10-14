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14.10.19 10:22
ЦБ подготовил "тепловую карту" финдоступности в Крыму
"В качестве индикаторов для построения "тепловой карты" учтено наличие в населенных пунктах банкоматов и терминалов для приема платежных карт для безналичной оплаты товаров и услуг, подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний, отделений Почты Крыма. Оценивалось также наличие доступа к интернету и его качество, обеспеченность POS-терминалами", - говорится в пресс-релизе.
"Тепловая карта" показала, что уровень доступности финансовых услуг региона неоднороден: муниципальные образования распределили по цветам от "зеленой" зоны, где уровень доступности финансовых услуг находится от 80-100%, до "красной", где он не превышает 30%.
Зеленые" зоны располагаются в городах и районных центрах, "красные" - в сельских, отдаленных и малонаселенных муниципальных образованиях региона.
Высокий коэффициент доступности финуслуг отмечен в Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии и Ялте.
Наиболее высокая концентрация "красных" зон выявлена в Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Нижнегорском районах.
"Именно "тепловая карта" стала отправной точкой для адресной проработки вопроса по повышению доступности финансовых услуг в конкретных населенных пунктах республики Крым, которые вошли в "красную зону", - отметила управляющий отделением по республике Крым Южного главного управления ЦБ Ирина Яблучанская.
"Тепловая карта" разработана для дальнейшей реализации вместе с крымским правительством проекта по повышению доступности финуслуг в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах региона.
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