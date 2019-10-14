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14.10.19 10:35

Хабаровский аэропорт начал переводить внутренние авиарейсы в новый терминал

© РИА Новости. Михаил Климентьев
14 октября. Interfax-Russia.ru - Хабаровский аэропорт в понедельник начал обслуживание пассажиров в новом терминале, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

В первый день работы терминал принял и отправил два рейса - Москва - Хабаровск - Москва авиакомпании Nordwind и Улан-Удэ - Хабаровск - Улан-Удэ авиакомпании ИрАэро.

Перевод всех авиарейсов в новый терминал планируется завершить до конца октября.

Новый терминал внутренних авиалиний площадью более 27 тыс. кв. м. способен ежегодно обслуживать до 3 млн пассажиров.

Реализация проекта началась в марте 2018 года. 30 августа 2019 года было получено разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), а 4 сентября новый терминал торжественного открыл президент РФ Владимир Путин на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума. 30 сентября новый терминал осмотрел вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта - пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной президентом России по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное - это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее", - сказал Трутнев.

Проект был реализован в рамках ТОР "Хабаровск", при участии японских инвесторов - SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей - собственные средства инвесторов.

Терминал был спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой, техническим заказчиком - DBC Consultants.

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