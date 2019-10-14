|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.10.19 10:37
Пострадавшие от ЧС в Забайкальском крае получили новое жилье
"125 забайкальских семей, потерявших жилье во время чрезвычайной ситуации, получили новые дома и квартиры. Пять из них остались на прежних местах жительства", - сказал собеседник агентства.
Из общего списка пострадавших, около 30% сделали выбор в пользу районов, остальные предпочли переехать в Читу или окрестности забайкальской столицы.
Кроме домов и квартир, в регионе уже восстановлены три моста, готовы 92 чабанских стоянки.
Как сообщалось ранее, 19 апреля в Забайкальском крае начались масштабные степные пожары. Сгорело более 100 домов и погибло более трех тысяч голов скота. Президент страны провел совещание, по итогам которого дал поручение до 15 октября закончить строительство новых домов и обеспечить выплаты за утрату скота. Ущерб от пожаров составил более 1 млрд рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket