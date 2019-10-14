Пострадавшие от ЧС в Забайкальском крае получили новое жилье

14.10.19 10:37

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 октября. Interfax-Russia.ru - Новые дома и квартиры получили более сотни забайкальских семей, лившихся жилья из-за степных пожаров, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе главы региона.

"125 забайкальских семей, потерявших жилье во время чрезвычайной ситуации, получили новые дома и квартиры. Пять из них остались на прежних местах жительства", - сказал собеседник агентства.

Из общего списка пострадавших, около 30% сделали выбор в пользу районов, остальные предпочли переехать в Читу или окрестности забайкальской столицы.

Кроме домов и квартир, в регионе уже восстановлены три моста, готовы 92 чабанских стоянки.

Как сообщалось ранее, 19 апреля в Забайкальском крае начались масштабные степные пожары. Сгорело более 100 домов и погибло более трех тысяч голов скота. Президент страны провел совещание, по итогам которого дал поручение до 15 октября закончить строительство новых домов и обеспечить выплаты за утрату скота. Ущерб от пожаров составил более 1 млрд рублей.