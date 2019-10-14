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14.10.19 10:41

Лыжный комплекс открылся в Туле

Фото с сайта правительства Тульской области
14 октября. Interfax-Russia.ru - Спортивный комплекс с лыжероллерной трассой открылся в Туле, сообщила пресс-служба областного правительства.

Он получил название "Веденино" в честь уроженца Тульской области, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.

"Я благодарен всем, кто поддержал и реализовал идею создания здесь лыжного центра. Наконец-то тульские лыжники приобрели свой родной дом, куда можно прийти и потренироваться. Такой центр - мечта каждого региона нашей России. Думаю, что эта трасса даст многим лыжникам спортивную путевку в жизнь", - сказал он на церемонии.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что здесь оборудована трасса, которая может принимать соревнования различного уровня.

Лыжероллерная трасса построена на внебюджетные средства по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина после обращения к нему жителей поселка Косая Гора областного центра.

Современная лыжеролерная трасса шириной 6 м и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками освещена по всему периметру и оснащена искусственной системой оснежения, а также разборной модульной трибуной на 200 зрительских мест. Закуплены специальное оборудование и ратрак для подготовки лыжни.

Также запущен в эксплуатацию административно-бытовой комплекс, в котором находятся помещения для персонала и тренеров, а также медпункт и раздевалки.

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