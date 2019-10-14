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14.10.19 10:50

Станцию метро "Улица Генерала Тюленева" построят в районе Теплый Стан

© РИА Новости. Илья Питалев
14 октября. Interfax-Russia.ru - Новую станцию метро "Улица Генерала Тюленева" Коммунарской линии начали возводить в районе Теплый Стан, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента строительства.

"Сейчас выполняются работы подготовительного периода по выносу инженерных коммуникаций с площадки", - отметил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что станция разместится на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана, в шаговой доступности от Теплостанского лесопарка (заказник "Теплый Стан").

Напомним, что Коммунарская линия протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк", ее протяженность составит 30 км. На новой "ветке" метро размесятся 16 станций, ее свяжут пересадками с тремя другими линиями, а также с Московским центральным кольцом (МЦК).

Ранее Бочкарев сообщил, что строительные работы начались на семи станциях Коммунарской линии от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки". Протяженность этого участка Коммунарской линии составляет 15,9 км.

Он добавил, что станция "Улица Новаторов" образует пересадочный узел с одноименной станцией БКЛ, а "Севастопольский проспект" со станцией "Крымская" МЦК.

Новую линию столичной подземки планируется построить до конца 2023 года.

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