Произведенный в Крыму грузовой электрокар прошел испытания

14.10.19 10:55

Фото пресс-службы аэропорта "Симферополь"

14 октября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" стал площадкой для испытаний грузового электромобиля, разработанного и изготовленного на крымском научно-производственном предприятии "Эльтавр", сообщила пресс-служба авиаузла в понедельник.

Электрокар в течение десяти дней тестировался в качестве тягача для перевозки багажа и грузов по аэродрому. Автомобиль подтвердил заявленные характеристики.

"Грузовик может перевозить тонну груза в кузове и до 5 тонн в прицепных тележках. Запас хода на одном заряде достигает 150 км. При этом электрокар полностью заряжается за 3,5 часа. Машина рассчитана на эксплуатацию, в том числе, и в зимний период", - говорится в пресс-релизе.

Электрокар изготавливается преимущественно из комплектующих отечественного производства. "Стальная рама и кузов из стеклопластика производится в Симферополе. Также на мощностях крымского предприятия специально для автомобиля модернизируются российские общепромышленные двигатели, литиево-железо-фосфатные аккумуляторы, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию в течение 15 лет, поставляет предприятие "Лиотех", - сообщила пресс-служба аэропорта.

В перспективе крымский электрокар планируется сделать беспилотным. "Опытный образец беспилотного варианта электромобиля прошел испытания на Дмитровском полигоне в Сколково. В декабре он примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей", - говорится в пресс-релизе.

Компания "Эльтавр" создана в Крыму в 2014 году для производства экологического транспорта. "Это первая и на данный момент единственная компания в России, которая обладает полным циклом производства электромобилей", - указывается в информации аэропорта.