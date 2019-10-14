|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.10.19 11:03
Тюменский губернатор предложил разработать курс для учителей по профилактике агрессии
"Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе", - написал Моор на своей странице в соцсетях.
Он также добавил, что необходимо "подумать над формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте".
"Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях - и на прямое участие медиаторов - посредников, помогающих примирению", - подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в соцсетях появилось видео, где учитель одной из школ в поселке под Тюменью избивает учеников девятого класса на уроке ОБЖ.
Проверку в связи с инцидентом организовали следственные органы и прокуратура.
По данным местных СМИ, петицию с требованием вернуть уволенного после произошедшего учителя в школу подписали несколько тысяч жителей Тюменской области.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket