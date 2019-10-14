Тюменский губернатор предложил разработать курс для учителей по профилактике агрессии

14.10.19 11:03

© РИА Новости. Денис Абрамов

14 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Александр Моор после инцидента в одной из поселковых школ, где учитель ОБЖ на уроке избил учеников, предложил разработать курс для педагогов по предотвращению агрессивного поведения в школе.

"Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе", - написал Моор на своей странице в соцсетях.

Он также добавил, что необходимо "подумать над формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте".

"Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях - и на прямое участие медиаторов - посредников, помогающих примирению", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в соцсетях появилось видео, где учитель одной из школ в поселке под Тюменью избивает учеников девятого класса на уроке ОБЖ.

Проверку в связи с инцидентом организовали следственные органы и прокуратура.

По данным местных СМИ, петицию с требованием вернуть уволенного после произошедшего учителя в школу подписали несколько тысяч жителей Тюменской области.