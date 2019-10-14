Аэропорт Сургута в январе-сентябре увеличил пассажиропоток на 4,2%

14.10.19 11:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 октября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Сургута в январе-сентябре 2019 года обслужил 1,421 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Внутренний пассажиропоток вырос на 4,9% - до 1,28 млн человек, международный - снизился на 1,7%, до 140 тыс. человек.

Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Уфа, Новосибирск, международными - Анталья, Камрань, Худжанд, Ош и Пхукет.

Лидерами по пассажиропотоку в аэропорту Сургута стали авиакомпании "ЮТэйр" (53,7%), "Аэрофлот" (12,8%) и "Победа" (10,7%).

Ранее сообщалось, что снижение международного пассажиропотока из аэропорта Сургута связано с сокращением числа рейсов, а также уменьшением пассажиропотока в страны ближнего зарубежья - Худжанд, Ош, Баку, Бишкек, Минск.