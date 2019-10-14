Суд в Москве продлил сроки ареста двум обвиняемым в госизмене россиянам

14.10.19 11:40

© РИА Новости. Андрей Старостин

14 октября. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста обвиняемому в госизмене Сергею Лыхмусу, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского суда в отношении Лыхмуса Сергея Викторовича продлён срок содержания под стражей на два месяца, а всего до четырёх месяцев, то есть до 12 декабря", - сообщила в понедельник пресс-секретарь.

Лыхмус был арестован в августе этого года. По данным газеты Postimees, Лыхмус имеет российское и эстонское гражданство.

Издание со ссылкой на медиа-советника министерства Лийна Тоотс также сообщало, что "МИД по просьбе гражданина Эстонии готов оказать ему всестороннюю помощь, однако человек, о котором идет речь, или его представитель не обращались за помощью в МИД".

Кроме того, в начале октября Лефортовский суд также продлил срок стражи обвиняемому по другому делу о госизмене Владимиру Васильеву.

По данным пресс-секретаря суда, мера пресечения Владимиру Васильеву "продлена на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 14 января 2020 года".

В связи с наличием в материалах грифа "секретно", подробности дела ни в отношении Лыхмуса, ни в отношении Васильева не разглашаются.

Вместе с тем, осведомлений источник уточнил что, Васильев был арестован в августе одним из судов Забайкальского края, а позже этапирован в Москву.

Как рассказал "Интерфаксу" сотрудник Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, 51-летний Васильев содержится в настоящее время в СИЗО "Лефортово".

"Васильев содержится в старой камере изолятора, в которой нет горячей воды. При проверке СИЗО, Васильев отказался общаться с сотрудниками ОНК", - резюмировал Еникеев.