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14.10.19 11:54
Экс-главу банка "Советский" будут судить за растрату более 1,7 млрд рублей
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в 2013-2015 годах Карпов совместно с председателем совета директоров и председателем кредитного комитета банка "Советский", тремя сотрудниками кредитного учреждения, а также иными гражданами и неустановленными лицами в составе организованной группы выдавали заведомо невозвратных кредиты.
"Тем самым были похищены средства банка на сумму более 1,7 млрд рублей. Они перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций", - отметили в Генпрокуратуре.
По решению суда Карпову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Уголовные дела в отношении троих соучастников Карпова ранее также были направлены в указанный суд.
Расследование в отношении прочих членов преступной группы продолжается, добавили в ведомстве.
Банк России отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля 2018 года. До отзыва лицензии "Советский" несколько лет санировался.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе 2018 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом банк "Советский" и открыл в отношении него конкурсное производство.
Банк "Советский" по итогам первого квартала 2018 года занимал 215-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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